Володин заявил, что в приоритете весенней сессии Думы - вопросы поддержки СВО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госдума начала весеннюю сессию с большим "законодательным портфелем"; в приоритете вопросы поддержки СВО, а также многодетных семей, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"У нас с вами законодательный портфель большой - 964 законопроекта. Надо сказать, мы с вами начинаем не с чистого листа: 242 законопроекта принято в первом чтении", - сказал Володин во вторник на первом пленарном заседании в сессии.

По его словам, "несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят - солдат и офицеров, членов их семей". За последнее время принят 91 закон в этом направлении, отметил Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи. "Президент поручил выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей, определить их статус. Надеюсь, что мы с вами как можно быстрее сделаем свою часть работы. Эти определения будут четкими и, самое главное, они позволят нам оказывать эффективную помощь многодетным семьям", - сказал Володин

Также он поручил вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей, представителей регионов, органов местного самоуправления, с тем, чтобы мы в режиме обратной связи выработать нормы соответствующих законов.

По словам Володина, в январе Госдума постарается принять законопроект о запрете так называемых наливаек; в первом чтении он был принят 5 декабря в прошлом году.

"Обсудив эти вопросы с правительством, сегодня нам надо выйти на принятие законопроекта, который должен решить эту проблему. Мы предлагаем передать все полномочия по регулированию этих вопросов регионам", - сказал Володин.

Он отметил, что безотлагательного внимания требует тема защиты персональных данных. "Огромное количество правонарушений в этой сфере происходит из-за утечки персональных данных, поэтому есть предложение ужесточить ответственность, ввести оборотные штрафы, а также уголовную ответственность в этой сфере с тем, чтобы наши граждане были защищены", - сказал спикер Госдумы.

Володин предложил также создать рабочую группу с целью выработки предложений по наведению порядка в сфере ЖКХ и пригласить профильного министра в Госдуму.