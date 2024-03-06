В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

Им можно будет заменить срок на условный, также предлагается приостанавливать дела подозреваемых по уголовным статьям контрактников

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об изменении реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах в период специальной военной операции, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Законопроект № 569651-8 подготовили Крашенинников, председатель думского комитета Андрей Картаполов и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

"Действующий сегодня закон (№270-ФЗ "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции") был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", - сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, в законопроекте такой правовой механизм распространяется на следующие категории лиц: подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства); осужденные (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, против основ конституционного строя и безопасности государства).

"Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор", - отметил Крашенинников.

Он пояснил, что в случае заключения контракта с ВС дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей. Если после начала военной службы по контракту такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Крашенинников обратил внимание, что в проекте более четко сформулирован принцип добровольности вступления в ряды ВС РФ таких лиц. В частности, до прекращения уголовного преследования следователь обязан разъяснить при каких условиях преследование будет прекращено, а у лиц, привлеченных к уголовной ответственности, есть возможность отказаться, но тогда производство по уголовному делу будет продолжено.

"Хочу отметить, что те, кто совершил преступления по таким статьям УК РФ, как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, госизмена, шпионаж и за ряд других тяжких и особо тяжких преступлений возможности заключить контракт с ВС РФ предоставлено не будет вовсе", - сказал Крашенинников.

Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для тех, кто вступит в ряды ВС РФ по контракту, будет возможно если контрактник получит государственную награду, либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", добавил депутат.