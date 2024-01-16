Минобороны РФ сообщило об отражении 15 атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные отразили шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, четыре - на краснолиманском и пять - на донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери армии Украины составили: до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, и два пикапа.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинской армии на данном направлении составили: до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

За сутки перехвачены 69 дронов ВСУ, "в том числе в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой народной республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской народной республики", говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, уничтожены 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - сообщили военные.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17507 единиц специальной военной автомобильной техники", - проинформировали в министерстве обороны РФ.

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