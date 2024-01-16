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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Российский союз туриндустрии призвал легализовать в РФ овербукинг

Российский союз туриндустрии призвал легализовать в РФ овербукинг
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России необходимо легализовать перепродажи билетов на рейсы авиакомпаний и разработать механизм выплаты компенсаций пассажирам в подобных случаях, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга (намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете - ИФ). Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги", - сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, комментируя ситуацию со штрафом, наложенным за овербукинг на авиакомпанию S7.

По его словам, принятие таких правил - в интересах российских потребителей: во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро, плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса.

Как поясняют в РСТ, овербукинг, или перебронирование - метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком большего числа билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. По международной статистике, в среднем на рейс не является до 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%. Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты.

"В РФ овербукинг законодательно не закреплен, хотя эта практика используется российскими перевозчиками не менее активно, чем зарубежными", - подчеркивает Горин.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов также считает легализацию овербукинга необходимой мерой.

"Сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без какой-либо достойной компенсации. Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела, а половина - нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет", - добавил эксперт.

По его словам, одновременно необходимо определить категории граждан, которым ни при каких условиях не может быть отказано в перелете из-за овербукинга. Это должно касаться, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, а также семей и детских групп, которые нельзя разбивать.

15 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажирам в аэропорту Новосибирска из-за овербукинга.

В сентябре 2023 года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил журналистам, что перевозчик совместно с Минтрансом РФ работает над проектами нормативных актов по узакониванию овербукинга, который позволит всем авиакомпаниям выйти из серой зоны и защитит права пассажиров.

РСТ Российский союз туриндустрии
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