Авиакомпания "Сибирь" оштрафована за овербукинг

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в четверг.

Установлено, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, "по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", говорится в сообщении.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, говорится в сообщении.