Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Авиакомпания "Сибирь" оштрафована за овербукинг

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры привлечена к административной ответственности за неисполнение условий договоров воздушной перевозки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в четверг.

Установлено, что в июле 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Москвы в Читу и Улан-Удэ, "по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", говорится в сообщении.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, говорится в сообщении.

S7 Airlines Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Украинский БПЛА повредил насосную станцию в Калуге

Три беспилотника ВСУ перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Минсельхоз РФ отметил снижение цен у производителей яиц

Путин прибыл в Хабаровск

Путин прибыл в Хабаровск

Что произошло за день: среда, 10 января

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом

В МИД России сообщили о сложностях подготовки к президентским выборам за рубежом

Губернатор Чукотки попросил усилить господдержку внутренних авиаперевозок

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });