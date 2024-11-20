Законодателям предложили узаконить компенсации за овербукинг на авиарейсах

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России стоит ввести компенсации за добровольное согласие пассажира на перенос вылета в случаях, когда у авиакомпании овербукинг на рейсе или произошла замена борта, считает зампредседателя общественной организации содействия защите прав пассажиров "Объединение пассажиров" Илья Зотов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию туротрасли в РФ.

По словам Зотова, пассажиры в таких случаях могут обратиться в суд за компенсацией понесенных расходов, но не все судебные разбирательства заканчиваются успешно для граждан, гарантий защиты нет.

"Существенные суммы предлагается зафиксировать. В случае технической замены борта предлагается озвучивать пассажирам компенсацию заранее, чтобы каждый смог принять решение самостоятельно и добровольно", - сказал общественник.

Он заметил, что в законе следует закрепить перечень категорий пассажиров, кому ни при каких обстоятельствах не может быть отказано на вылете в случаях превышения продажи мест на борту или замены борта. В данный список могли бы входить люди с ОВЗ, дети, организованные группы, семьи, люди пожилого возраста, участники боевых действий.

Он также предложил применять в авиации льготы для детей, аналогичные тем, что действуют на железной дороге.

"В поездах дальнего следования для детей до 5 лет без занятия отдельного места предоставляется бесплатный проезд, а в воздушном транспорте на внутренних линиях возможен бесплатный проезд для ребенка в возрасте только до 2 лет. Также сейчас подготовлен проект постановления правительства о предоставлении скидки 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей с 10 до 17 лет на весь период без привязки к обучению и бумажным справкам. То есть мы видим, что в различных видах транспорта совершенно разное законодательство, разные льготы", - пояснил Зотов.

Он напомнил, что Федеральных авиационных правилах указано, что дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся со скидкой в размере 50% от нормального или специального тарифа, если отсутствуют особые условия применения специального тарифа.

"Фактически, данные нормы работают сейчас только у одной российской авиакомпании. Другие авиакомпании не соблюдают это законодательство. Поэтому требуется дать соответствующее поручение Транспортной прокуратуре провести проверку и установить ответственность для авиакомпаний, которые эту норму не применяют. Это поможет тысячам детей перемещаться более бюджетно", - сказал эксперт.

Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали легализовать перепродажи билетов на рейсы авиакомпаний и разработать механизм выплаты компенсаций пассажирам в подобных случаях.