Мишустин призвал россиян учиться грамотно распоряжаться накоплениями

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры россиян.

"Повышение финансовой грамотности - это одно из существенных условий для дальнейшего развития всей страны", - сказал он на совещании с представителями регионов по повышению финансовой культуры граждан, которое проходило в координационном центре правительства на ВДНХ.

Он отметил, что профессия дает возможность человеку зарабатывать деньги, но "не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями".

В первую очередь, сказал премьер, нужно "ориентироваться в тех инструментах, в современном инструментарии, который так или иначе позволяет сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфере высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем, скажем так, качественных".

Он также отметил, что нужно разбираться в современных технологиях и цифровых активах, а для этого разрабатывается соответствующая стратегия.

"Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к такой целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих как раз на поведение человека", - сказал Мишустин.

По его словам, в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, которая в октябре 2023 года была утверждена правительством.

Он напомнил, что реализация этого документа будет осуществляться по восьми основным направлениям, в том числе информационно-просветительской деятельности, образовательному направлению, подготовке профильных специалистов, взаимодействию с бизнесом и финансовыми организациями и так далее.

В конечном итоге, по его словам, все это будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны.

"За пару десятилетий подход к финансовой грамотности изменился. Министерство финансов давно занимается этой проблематикой, и сегодня уже совсем другие условия, чем это было когда-то на заре зарождения финансовых рынков в новой России", - отметил премьер.