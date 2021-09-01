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Уроки финансовой грамотности войдут в РФ в школьную программу через год

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уроки финансовой грамотности для 1-9 классов войдут в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования.

"В отдельный предмет финансовую грамотность не выделят, она будет интегрирована в некоторые общешкольные предметы", - сообщает в среду газета "Известия". В начальной школе элементы знаний по этой тематике будут интегрированы в такие предметы, как "Математика" и "Окружающий мир", а в 5-9 классах финграмотность будет составной частью математики, обществознания и географии, уточняет издание.

В начальной школе на уроках по математике и окружающему миру учащимся будут прививать "навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций", а также научат "анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план".

Затем в 5-9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Кроме того, часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия, разъяснили в Банке России, который участвовал в разработке новых ФГОС.

При этом регулятор напоминает, что финансовая грамотность уже активно изучается. Согласно данным мониторинга, проведенного по его заказу в 2020 году, по итогам 2019-2020 учебного года 85% школ уже изучали финансовую грамотность в том или ином формате, а каждая пятая школа - в обязательном режиме.

В 2020 году Банк России подготовил для преподавания новой дисциплины 2674 педагога, а за первую половину 2021 года - 3046 человек, пишут "Известия".

ФГОС Банк России

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