"Совкомфлот" выполняет отдельные рейсы через Красное море с оценкой рисков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" внимательно следит за развитием ситуации и оценивает риски судоходства в Красном море, при необходимости разрабатываются альтернативные маршруты следования судов, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Из-за эскалации военных действий в регионе на сегодняшний момент невозможно спрогнозировать, будет ли компания продолжать в нем постоянную работу. Отдельные текущие рейсы выполняются согласно действующему протоколу безопасности", - сообщили в СКФ.

В компании отмечают, что опасность для мореплавания в районе Красного моря и Аденского залива существовала всегда. При ее обострении компанией производится оценка ситуации на предмет безопасности движения флота.