Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Совкомфлот" выполняет отдельные рейсы через Красное море с оценкой рисков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" внимательно следит за развитием ситуации и оценивает риски судоходства в Красном море, при необходимости разрабатываются альтернативные маршруты следования судов, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Из-за эскалации военных действий в регионе на сегодняшний момент невозможно спрогнозировать, будет ли компания продолжать в нем постоянную работу. Отдельные текущие рейсы выполняются согласно действующему протоколу безопасности", - сообщили в СКФ.

В компании отмечают, что опасность для мореплавания в районе Красного моря и Аденского залива существовала всегда. При ее обострении компанией производится оценка ситуации на предмет безопасности движения флота.

Хроника 17 декабря 2023 года – 16 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Красное море Совкомфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рекордсменом по посещаемости среди нацпарков назван "Кисловодский"

Число пострадавших при прорыве теплосети в Нижнем Новгороде увеличилось до 12

Число пострадавших при прорыве теплосети в Нижнем Новгороде увеличилось до 12

Российский союз туриндустрии призвал легализовать в РФ овербукинг

Российский союз туриндустрии призвал легализовать в РФ овербукинг

В Нижнем Новгороде десять человек попали в ожоговый центр из-за прорыва трубы

Песков не стал комментировать сообщения об операции Набиуллиной, пожелав ей здоровья

Песков не стал комментировать сообщения об операции Набиуллиной, пожелав ей здоровья

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

Минпромторг уверен в возможности изготовить необходимое для НОРСИ оборудование

Минпромторг уверен в возможности изготовить необходимое для НОРСИ оборудование

Более 30 квартир получили повреждения при атаке беспилотников в Воронеже

Военная операция на Украине

В Воронеже введен режим ЧС после атаки беспилотников

Ребенок пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронеж

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });