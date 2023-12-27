Активизация хуситов может привести к большой войне

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин проанализировал угрозы хуситов послать добровольцев в Газу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В последнее время в прессе все чаще звучит упоминание о йеменских хуситах. Это одна из ветвей мусульман-шиитов, которая с момента начала операции в Газе явно активизировала свою деятельность в регионе.

Об их политике и о возможных ее последствиях наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Лямином.

Хуситы – это государство в государстве Йемена

- Надо сразу отметить, что хуситы проявляют свою активность не только в последний период. Уже более десяти лет они ведут борьбу с правительством Йемена, которая то обостряется, то прерывается на хрупкий мир. Но при этом, несмотря на военную поддержку Саудовской Аравией законного правительства, они взяли под свой контроль южные наиболее населенные пункты Йемена. Тем самым они стали контролировать судоходство в южной части Красного моря и в Аденском заливе. Решающую роль в их победе сыграли наиболее боеспособные части вооруженных сил Йемена, перешедшие на их сторону. Так, группировка хуситов фактически превратилась в государство в государстве.

- Да, можно сказать и так. Переход на их сторону наиболее боеспособных частей вооруженных сил обеспечил их всей военной техникой, стоявшей на вооружении у армии: стрелковым оружием, артиллерией, танками, авиацией. Хуситы имеют даже баллистические и крылатые ракеты меньшей и средней дальности с радиусом поражения до двух тысяч километров.

- Откуда у них ракеты? Им кто-то их поставляет?

- Часть пришла вместе с йеменской армией, другую - они сами, по их собственным заявлениям, производят из комплектующих частей, которые, по мнению некоторых обозревателей, им поставляет Иран. Правда, иранское руководство это отрицает, а хуситы утверждают, что это заслуга их оборонно-промышленного комплекса. У них на вооружении есть и беспилотники различной модификации: и разведывательные, и боевые.

- Значит им есть чем грозить и Израилю, и даже кораблям ВМС США? Впрочем, еще во время обострения американо-иранских отношений, они уже тогда грозили американцам атаковать их суда.

- Сейчас они не только угрожают, но и действуют. Например, американский эсминец в Красном море сбил 37 их беспилотников. Эти атаки можно назвать "предупредительными", потому что они не пытаются потопить суда. Их цель - заставить западные компании и компании, связанные с Израилем, прекратить движение своих судов через этот район. Тем самым оказать экономическое воздействие на Израиль и, соответственно, на западных союзников Израиля. В данном случае, используя ситуацию в Газе (раньше они "заступались" за Иран), они получили возможность непосредственно оказать воздействие и на Израиль, и на США. Это им важно, как для укрепления позиций внутри самого Йемена, так и во внешнеполитическом плане.

- Но США восприняли эти предупреждения серьезно и потому сейчас создают международную морскую группировку для борьбы хуситами.

Вернёмся к израильско-палестинскому конфликту

- После начала операции в Газе руководство хуситов заявило, что может послать 40 тысяч добровольцев в сектор для борьбы с израильской армией. Откуда такие цифры и как они собираются их доставить при отсутствии общей границы?

- Собрать 40 тысяч добровольцев для них не проблема. Они, честно говоря, могут и 100 тысяч собрать, и более. Население Йемена сейчас оценивается в 30 миллионов человек, среди них хуситы контролируют территорию, на которой живет около 20 миллионов, а то и более. А вот как переправить их в Израиль - это вопрос действительно серьезный. Насколько я помню, они заявляли, что готовы их послать, "если будут соответствующие возможности и условия".

То есть собрать-то они смогут, но вот отправить их – такой возможности я просто не вижу: их никто не пропустит, ни Саудовская Аравия, ни Иордания. По морю отправить? А как? У них нет такого мощного флота, чтобы не опасаться столкновения с американцами. Так что я - и не только я - думаю, что возможности переправить хуситских добровольцев в Газу нет.

- А они Газе реально нужны? Их же надо размещать, их надо кормить-поить, их нужно снабжать снарядами и прочее-прочее.

- Вопрос в таком случае стоит серьезнее. Если кто-то их разместит на своей территории рядом с Израилем и они смогут осуществить переход в Газу, то Израиль безусловно начнет наносить авиаудары уже по этой стране.

- Это уже будет другая война.

- Да, это уже будет совсем другая война, то есть арабо-израильская.

Их политика – это "медаль" с двумя сторонами!

- В политике хуситов идет сочетание политического фактора и идеологического. Их главным лозунгом с самого начала был "Аллах акбар", то есть Аллах велик - смерть США, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа ислама. Этот лозунг до сих пор на их знаменах.

Теперь посмотрите на ситуацию в регионе: все крупные арабские государства серьезных ударов по Израилю пока не наносят. Таким образом, хуситы оказываются чуть ли не в авангарде политики, направленной против Израиля и против Запада. Это очень сильно поднимает их авторитет и в регионе, и среди всего арабского населения, потому что антиизраильские настроения сейчас на Ближнем Востоке очень сильны.

Это что касается Израиля. Но есть и другая сторона их политики: они так же, как и Иран, хотят уменьшить американское влияние в регионе. Полностью его исключить невозможно, и это они хорошо понимают, но попытаться любыми путями уменьшить это влияние они считают возможным.

- Мы говорили о том, что если хуситам удастся направить в Газу 40 тыс. добровольцев, то это безусловно вызовет крупную войну. Но если отправки все же не будет, то каковы последствия деятельности хуситов для региональной стабильности и безопасности?

- Хуситы сейчас активно демонстрируют свой контроль над судоходством в Красном море. Другое дело, что и Саудовская Аравия, и соседи уже за прошедшие почти десять лет войны, которую они вели в Йемене, хорошо представляют возможности хуситов. Так что не думаю, что в данный момент что-то сильно изменится. Однако заметьте, хуситов пока все же стараются сильно не трогать, а они, в свою очередь, не трогают саудовские танкеры, эмиратские суда.

Саудовская Аравия и Эмираты, как я понимаю, занимают достаточно выжидательную позицию и смотрят, как ситуация дальше будет складываться, потому что напрямую это их не сильно касается.

Но просто угрозы не навсегда – возможна и большая война!

- Очень важно попытаться определить, учитывая все эти факторы и в свете меняющейся геополитической обстановки, будут ли хуситы активизировать свое присутствие в регионе или постепенно его ослаблять?

- Я думаю, что хуситы будут продолжать пытаться следовать нынешней политике.

- Несмотря ни на что?

- Не совсем так. Все во многом будет зависеть от дальнейших действий США и коалиции, которую они складывают. Если они попытаются, допустим, нанести удары, а не просто сбивать дроны или ракеты, которые запускают хуситы, и попытаются нанести удар по территории, которую хуситы контролируют, то можно ждать вполне реального расширения боевых действий. И хуситы в таком случае могут пойти на эскалацию, то есть нанести удары и по кораблям тех же Соединенных Штатов и других стран коалиции. Они уже сейчас недвусмысленно об этом заявляют. За прошедшие годы мы убедились, что у них слова с делом обычно не расходятся.

- Можно, опасаться, что эти "петухи", как назвал Бисмарк тех, кто пытался оторвать себе части разваливающейся Османской империи, смогут все-таки взорвать мир? На Ближнем Востоке это сделать элементарно.

- Пока, как показывают события, они не хотят идти на очень сильную конфронтацию. Но это, повторяю, во многом будет зависеть от действий США. Поймите, хуситы находятся в таком положении, что им нельзя демонстрировать слабость. Пойдя по этой конфронтационной дороге, им нужно демонстрировать силу. Они выстояли под бомбардировками сильной авиации Саудовской Аравии. Исходя из этого опыта, они готовы пойти на конфликт с США, хотя, конечно, это не самый желательный сценарий.

- Я думаю, что это нежелательный сценарий даже и для арабских стран.

- Конечно, поэтому, как я понимаю, и США тоже медлят с активными действиями, опасаясь, что ситуация может пойти по малопредсказуемому пути и непонятно, что будет дальше.

- Таким образом, если американцы жестко ответят, то могут быть непредсказуемые последствия. И в этом случает развитие событий так же, как и при переправке 40 тысяч хуситов в Газу, может привести к большой войне?

- Да. И в этом случае тоже.

- Значит проблема контроля хуситами прохода через Красное море, как иногда можно слышать, не из-за "обиды", что мимо них проплывает 12% мировой торговли и никто не хочет за это им платить?

- Точно не в этом причина накала обстановки в той части региона. Наказать Израиль, ослабить присутствие США в регионе – это главное! Но как это будет происходить, по какому сценарию? На этот вопрос у меня ответа нет. Как видите, существует много вариантов развития событий, и какой из них возобладает, я не берусь предсказывать.