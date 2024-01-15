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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Катар приостановил поставки СПГ через Красное море после ударов США по хуситам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Катар приостановил поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Красное море после ударов США и их союзников по объектам хуситов в Йемене, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, не менее пяти катарских СПГ-танкеров направлялись к проходу через Баб-эль-Мандебский пролив, но были остановлены 12 января.

Катар оставался одним из немногих поставщиков газа, продолжавших использовать этот маршрут для транспортировки топлива в Европу, и решение приостановить проход судов говорит о существенном усилении рисков.

Страна является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ. Она занимает второе место после США по объему поставок СПГ на европейский рынок, в прошлом году Катар обеспечил 13% потребления этого энергоресурса в Западной Европе.

Усиление рисков может привести к задержке поставок СПГ в Европу, однако вряд ли приведет к дефициту топлива, учитывая наличие его крупных запасов, низкий промышленный спрос и довольно теплую зиму, отмечает Bloomberg.

Удары по хуситам

Как сообщалось, в минувшую пятницу США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на их нападения на суда в Красном море. Атаки были осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. Командование американских ВВС заявило о более 60 ударах по 16 объектам хуситов.

В субботу Штаты нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

США и Британия рекомендовали коммерческим судам избегать захода в опасную зону. По крайней мере три крупные танкерные компании - Torm, Hafnia и Stena Bulk - объявили о приостановке прохода принадлежащих им нефтяных танкеров через Красное море. Совокупный флот этих компаний составляет около 350 танкеров, отмечает Bloomberg.

Йемен Катар США Красное море
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