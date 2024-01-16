В Нижнем Новгороде устранили аварию, из-за которой люди обожгли ноги кипятком

Фото: Георгий Поветкин/ ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Специалисты устранили повреждение теплосети, произошедшее во вторник в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Работу по утечке на трассе провели и в этот раз оперативно (в течение 4-5 часов), сейчас восстанавливают тепло в домах", - написал он в своем телеграм-канале, комментируя ситуацию, связанную с повреждением теплосети в центре Нижнего Новгорода.

По словам губернатора, "тяжелых пострадавших нет".

"Десять человек уже отпустили домой. Под наблюдением врачей остаются двое: мужчина с заболеванием сердца и девочка с ожогами ног. Состояние удовлетворительное, но пока лучше быть под постоянным присмотром медиков", - отметил Никитин.

"Руководитель "Теплоэнерго" Илья Халтурин лично на связи со всеми пострадавшими. Необходимую помощь окажут всем", - добавил он.

Повреждение теплосети произошло во вторник в центре Нижнего Новгорода. По данным Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Все они получили ожоги ног кипятком.