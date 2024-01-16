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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Роспотребнадзор спрогнозировал затухание волны гриппа в РФ через три недели

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Волна заболеваемости гриппом А в России может пойти на спад через три недели, среди всех выявленных случаев заболевания преобладает ОРВИ, на грипп и COVID-19 приходится по 2,5 - 3% случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз, что вот волна (заболеваемости - ИФ), связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три. Наши эксперты дают (такой прогноз - ИФ)", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, когда нынешняя волна заболеваемости может пойти на спад.

Она уточнила, что наблюдающийся сейчас рост заболеваемости был прогнозируемым и связан с тем, что перед и во время новогодних праздников люди меньше обращались к врачам и занимались самолечением. "Поэтому снижение в цифрах, которые мы наблюдали на первой неделе, оно было зарегистрировано, но оно не было истинным. И вот сейчас, когда уже прошла вторая неделя, мы видим по отношению к предыдущей неделе значимый рост", - сказала Попова.

В структуре заболеваемости преобладает количество заболевших ОРВИ, отметила глава ведомства.

"На долю ковида приходится порядка там 2,5-3% от общего количества обратившихся, например, за прошлую неделю. На долю диагностированного лабораторно гриппа примерно такое же количество. А вот все остальное, 94%, - это респираторные инфекции, вызванные другими вирусами", - добавила глава Роспотребнадзора.

Также она сообщила, что встречаются случаи, когда у заболевшего обнаруживают два вируса одновременно, но "это бывает крайне редко".

Анна Попова Роспотребнадзор
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