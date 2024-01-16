Число заболевших ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросло на 78%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России отмечается прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, число заболевших по сравнению с прошлой неделей выросло на 78%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На второй неделе 2024 года отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ – 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербург, 75% – в остальных регионах РФ.

Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, количество заболевших COVID-19 в РФ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 12,6% и составило свыше 27 тыс. случаев. Преобладающим остается подвариант "Омикрон".