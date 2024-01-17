В РФ к весне ожидается подъем заболеваемости гриппа B

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - К началу марта в России ожидается подъем заболеваемости гриппом варианта B, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"Как правило в марте, в апреле, может быть в конце февраля, все зависит от целого ряда особенностей, мы увидим еще определенный рост заболеваемости, связанный с гриппом B", - сказала Попова.

Она отметила, что российские вакцины защищают от этого генноварианта гриппа.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в ближайшие три недели снизится заболеваемость гриппом варианта А.