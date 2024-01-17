ПВО вновь сработала над Белгородом, сбито несколько целей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь сработала система ПВО, уничтожено несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении в небе над регионом семи украинских ракет системы "Ольха" и четырех беспилотников.