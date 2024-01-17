Над Белгородской областью уничтожено семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили семь ракет системы залпового огня "Ольха" и четыре дрона над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным военного ведомства, атака была пресечена дежурными средствами ПВО в ночь на среду около 2:40 мск.

Ранее об уничтожении беспилотников над Белгородом и Белгородским районом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества", - написал глава региона в своем телеграм-канале.