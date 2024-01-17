Белгородский губернатор сообщил о еще одном сбитом беспилотнике

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о сбитом дроне над территорией области.

"В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. (...) По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении четырех снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и перехвате двух беспилотников над Белгородской областью в ночь на среду. Также около 02:40 по Москве российские военные уничтожили семь РСЗО "Ольха" и четыре украинских дрона над территорией области. Было нарушено электроснабжение в Ближней Игуменке Белгородского района, повреждены жилые дома и автомобили в Белгороде и Белгородском районе.