В белгородском селе восстановили нарушенное после работы ПВО электроснабжение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях работы системы ПВО в ночь на среду; в одном из местных сел по этой причине было нарушено электроснабжение.

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе было неспокойно, работала наша система ПВО. Было нарушено электроснабжение в Ближней Игуменке, есть повреждения от осколков после сбитых целей. Но на момент написания этого поста электроснабжение в Ближней Игуменке уже восстановлено", - сказал глава региона в утреннем обращении на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, есть уже данные о поврежденных оконных конструкциях, автомобилях. "Будем стараться очень быстро, как и всегда, помочь с восстановлением", - добавил Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и перехвате двух беспилотников над Белгородской областью. Также около 02:40 российские военные уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских дрона над территорией области.