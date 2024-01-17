Число пострадавших при пожаре на ростовском заводе увеличилось до девяти

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ; по информации властей Ростовской области, в результате инцидента пострадали девять человек.

"12:49 - пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что взрыв не связан с прилетом беспилотника. По данным военных, ПВО в это время не работало.

По информации губернатора, при пожаре на заводе пострадали девять человек. Одному оказана медпомощь на месте, три человека - с ожогами, пять - с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону журналистам сообщили об организации доследственной проверки по факту пожара на заводе. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры региона также заявили о начале проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

Сообщение о взрыве и последующем возгорании на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" поступило в 11:30.