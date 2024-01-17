В связи с пожаром на ростовском заводе губернатор опроверг слухи о попадании БПЛА
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Информация о БПЛА в районе загоревшегося цеха по производству текстильных материалов ООО "Шахтинский полиэфирный завод" в ростовском городе Шахты не подтверждается, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что "по данным военных, ПВО в это время не работало".
Вместе с тем Голубев отметил, что жертв в результате произошедшего нет, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщил глава администрации Шахт Андрей Горцевской в своем телеграм-канале, возгорание произошло на площади до 1 тыс. кв. метров.
"Очаг пожара локализован, идет проливка", - отметил глава администрации города.
Владельцами ООО "Шахтинский полиэфирный завод", согласно ЕГРЮЛ, выступают Виктория Щагина (80%) и ООО "Авангард" (20%).
"Авангард" летом 2023 года открыл в Ростовской области завод полиэфирного штапельного волокна - ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Предприятие вошло в единый кластер с ООО "Авангард", что позволило на 100% обеспечить текущее производство "Авангарда" сырьем, которое до этого закупалось за границей. Объем инвестиций в строительство полиэфирного завода составил 5 млрд рублей. Мощность завода - 73 тыс. тонн волокна в год.
ООО "Авангард" зарегистрировано в 2001 году, основным видом деятельности компании является производство нетканых текстильных материалов и изделий. Единственным владельцем "Авангарда", по данным ЕГРЮЛ, выступает его гендиректор Олег Рябошапка.