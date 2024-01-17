В связи с пожаром на ростовском заводе губернатор опроверг слухи о попадании БПЛА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Информация о БПЛА в районе загоревшегося цеха по производству текстильных материалов ООО "Шахтинский полиэфирный завод" в ростовском городе Шахты не подтверждается, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что "по данным военных, ПВО в это время не работало".

Вместе с тем Голубев отметил, что жертв в результате произошедшего нет, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил глава администрации Шахт Андрей Горцевской в своем телеграм-канале, возгорание произошло на площади до 1 тыс. кв. метров.

"Очаг пожара локализован, идет проливка", - отметил глава администрации города.