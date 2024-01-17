Жители белгородского села остались без света в результате обстрела ВСУ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Село Краснояружского района Белгородской области обстреляно со стороны Украины, есть повреждение линии электропередачи, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Репяховка", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

Кроме того, Минобороны России сообщило об уничтожении четырех снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и перехвате двух беспилотников над Белгородской областью в ночь на среду. Также около 02:40 российские военные уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских дрона над территорией области. Было нарушено электроснабжение в Ближней Игуменке Белгородского района, повреждены жилые дома и автомобили в Белгороде и Белгородском районе.

Еще одна попытка атаки была пресечена около 12:00, российские военные уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.