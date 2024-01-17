Путин сообщил о рекордном вводе нового жилья в РФ в 2023 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В прошлом году в России было введено рекордное количество жилья - 110,1 млн квадратных метров, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с председателем правительства вчера здесь в Кремле поздно вечером обсуждали ситуацию в целом в экономике, говорили о результатах работы за 2023 год. Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ) считает, что тот показатель роста ВВП страны, о котором мы сейчас говорим - 3,5%, он на самом деле при более тщательном подсчете может оказаться и чуть повыше", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

Он подчеркнул, что этот рост в первую очередь основан, прежде всего, на потребительском и инвестиционном внутреннем спросе. "И хорошие показатели продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, грузооборот подрос. Но что касается стройки - мы несколько раз возвращались к этому вопросу - 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это очень хороший показатель.