Около 59 млн квадратных метров индивидуального жилья ввели в РФ в 2023 году

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Около 59 млн квадратных метров индивидуального жилья ввели в России в 2023 году, сообщается на сайте правительства РФ.

"Главным достижением прошлого года является ввод жилья - 110,1 млн кв. м. (...) Это огромная победа, столько жилья не было еще введено за всю историю страны. Причем у нас более 51 млн кв. м многоквартирных домов - это плюс 12% к 2022 году, а также около 59 млн кв. м ИЖС, что является также рекордным показателем за всю историю России", - цитирует сайт вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что в 2023 году выдано 2 млн ипотечных кредитов, что в полтора раза больше показателей 2022 года. Жилищные условия улучшили 4,3 млн семей.

По словам Хуснуллина, также в прошлом году по программе переселения граждан из аварийного жилья переселили почти 193 тыс. человек из жилья площадью 3,3 млн кв. м. По федеральным обязательствам восстановили права 25,5 тыс. обманутых дольщиков.