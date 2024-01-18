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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Около 59 млн квадратных метров индивидуального жилья ввели в РФ в 2023 году

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Около 59 млн квадратных метров индивидуального жилья ввели в России в 2023 году, сообщается на сайте правительства РФ.

"Главным достижением прошлого года является ввод жилья - 110,1 млн кв. м. (...) Это огромная победа, столько жилья не было еще введено за всю историю страны. Причем у нас более 51 млн кв. м многоквартирных домов - это плюс 12% к 2022 году, а также около 59 млн кв. м ИЖС, что является также рекордным показателем за всю историю России", - цитирует сайт вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Уточняется, что в 2023 году выдано 2 млн ипотечных кредитов, что в полтора раза больше показателей 2022 года. Жилищные условия улучшили 4,3 млн семей.

По словам Хуснуллина, также в прошлом году по программе переселения граждан из аварийного жилья переселили почти 193 тыс. человек из жилья площадью 3,3 млн кв. м. По федеральным обязательствам восстановили права 25,5 тыс. обманутых дольщиков.

Марат Хуснуллин
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