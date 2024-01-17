Синоптики обещают существенное потепление в ряде регионов в ближайшую декаду

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Существенное повышение температуры в ближайшие десять дней прогнозируется в Приволжском федеральном округе, на Урале, в западной и средней Сибири, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура ниже нормы, как уточнил он, прогнозируется в течение 10 дней только в Северо-Западном и на севере Центрального федеральных округов.

По его словам, пока резкие изменения погоды, которые происходят в последнее время, не повлияли на состояние посевов озимых культур, их зимовка проходит нормально.

"Пока зимовка идет нормально, прогноз такой - в январе зимовка будет проходить удовлетворительно", - сказал он.

Исключением он назвал Алтай и Оренбургскую область, где в декабре и в первой половине января в сильные морозы было недостаточно снега и посевам угрожало вымерзание. "Одна из опасных ситуаций для озимых - очень холодная погода при отсутствии снега. Вымерзание происходит, когда на глубине узла кущения - это 3 см от поверхности земли - температура понижается до минус 15 и ниже", - пояснил он.

"Но в целом снега везде было достаточно. Он является "подушкой", которая предохраняет посевы от вымерзания, и температура на глубине узла кущения не была ниже минус 8-9 градусов, что совершенно не опасно, - сказал Вильфанд. - Вообще этой зимой снега очень много на всей территории страны, и выпал он намного раньше, чем обычно".

Вторым риском для озимых может стать теплая погода при наличии большого снега. "Тогда происходит выпревание посевов. Но в этом году зима вполне нормальная, поэтому этой проблемы нет", - подчеркнул он.

Вильфанд сообщил, что в этом сезоне озимые вошли в зиму в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом году. Доля невзошедших и изреженных посевов была менее 4%. "Обычно это около 8% бывает, а в прошлом году было гораздо больше", - отметил он.

По данным на 1 декабря 2023 года, озимые на зерно в сельхозорганизациях России были посеяны на 11,7 млн га, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году.