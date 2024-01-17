В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

Солнце в течение месяца светило в среднем три минуты в день, сообщили в Гидрометцентре

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прошедший декабрь в Москве был очень мрачным, в течение месяца было только два солнечных дня, в остальное время солнце светило в среднем 3 минуты в день, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Декабрь был еще в Москве очень мрачным месяцем, невероятно мрачным. Продолжительность солнечного сияния всего составляла 4% от возможного солнечного сияния", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в декабре было всего два солнечных дня - 6 и 7 декабря, когда количество солнечных часов превышало 3,2-3,4 часа.

"На оставшиеся 29 дней пришлось всего 85 минут. Это значит, что солнце светило не более 3 минут в день", - сообщил Вильфанд.