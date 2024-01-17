Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мэрия Белгорода оповестила о ракетной опасности в городе.

В сообщении пресс-службы мэрии горожан призывают по возможности оставаться дома, не подходить к окнам.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, оповещение запущено и в Валуйском горокруге.

"В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.