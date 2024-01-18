Десять ракет сбиты над Белгородом и Белгородской областью

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили 10 ракет ВСУ.

"По результатам утреннего обстрела со стороны вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района: 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО", - рассказал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших пока отсутствует, за исключением выбитых стекол в одном из домов.

Ранее сообщалось об объявлении ракетной опасности в Белгороде. Жителям города рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Позже сигнал ракетной опасности отменили.