Один человек пострадал при обстреле Белгорода

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил об одном пострадавшем в ходе утреннего обстрела ВСУ территории областного центра и Белгородского района.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой "скорой" она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он также сообщил, что в селе Мясоедово повреждены два частных домовладения: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Ранее Гладков сообщил о десяти сбитых ракетах ВСУ над Белгородом и пригородом.