Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Вид на здание МИД РФ Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Планы США по конфискации российских замороженных активов приобретают все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, включая зеркальные, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Но видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", - ответил он на вопрос "Интерфакса", завершена ли выработка мер на этот случай.

"Но сейчас анонсировать их повода нет, - это было бы, наверное, дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников, - этого совершенно не нужно нам", - добавил Рябков.

Ранее в январе о том, что Белый дом поддержал внесенный в Конгресс законопроект о механизме конфискации российских активов в пользу Украины, сообщил Bloomberg со ссылкой на ноябрьский меморандум Совета национальной безопасности США.