Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов

Москва пообещала зеркальный ответ США на конфискацию российских активов
Вид на здание МИД РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Планы США по конфискации российских замороженных активов приобретают все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, включая зеркальные, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы. Но видно, что идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", - ответил он на вопрос "Интерфакса", завершена ли выработка мер на этот случай.

"Но сейчас анонсировать их повода нет, - это было бы, наверное, дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников, - этого совершенно не нужно нам", - добавил Рябков.

Ранее в январе о том, что Белый дом поддержал внесенный в Конгресс законопроект о механизме конфискации российских активов в пользу Украины, сообщил Bloomberg со ссылкой на ноябрьский меморандум Совета национальной безопасности США.

Белый дом Конгресс МИД Сергей Рябков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР заочно предъявил обвинение еще 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

Бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам в РФ продлен на 2024 год

Бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам в РФ продлен на 2024 год

Вторичный авторынок России в 2023 году вырос на 17%

Что случилось этой ночью: четверг, 18 января

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник
Военная операция на Украине

Ракетная опасность объявлена в Белгороде

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

Школы ряда белгородских муниципалитетов переводят на дистант из-за обстрелов

Что произошло за день: среда, 17 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });