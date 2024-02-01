ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились продолжить работу по теме использования для восстановления Украины доходов от замороженных в Евросоюзе активов РФ, заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы приветствуем достигнутое на политическом уровне согласие насчет использования доходов от активов РФ для восстановления Украины. Мы продолжим прорабатывать этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита.

Кроме того, среди связанных с Россией тем, по которым ЕС продолжит работу, он упомянул "борьбу против обхода санкций".

Ранее в январе Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в ЕС успешно идет работа над планом введения налога на прибыль от замороженных активов России. Агентство уточняло, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов от российских активов. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.