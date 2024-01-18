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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Лавров исключил скорое возобновление диалога с США о стратегической стабильности

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В настоящее время серьезно говорить о возобновлении стратегического диалога между Россией и США невозможно, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности, от области той самой стратегической стабильности", - сказал он.

По словам министра, "на сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, эта тенденция усугубляется".

"Связано это, прежде всего, с обострением борьбы вокруг тех, без преувеличения, исторических процессов, которые сопровождают сдвиг миропорядка от однополярного мира к полицентричному мироустройству", - подчеркнул Лавров.

"Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта, там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, не хотят разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий, - добавил министр. - Наоборот, Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски".

Он напомнил, что в конце 2023 года Россия передала США письменный ответ на предложения Вашингтона по вопросам стратегической стабильности.

"Мы считаем американские идеи неприемлемыми. Они, кстати, не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности - неядерный компонент военного противоборства, неядерные силы вывести за скобки. Тем самым, цель очевидна, закрепить имеющееся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество", - сказал Лавров.

НАТО США Сергей Лавров МИД
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