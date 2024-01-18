РФ в декабре передала США ответ на предложения Вашингтона по стратстабильности

Москва считает американские идеи неприемлемыми, заявил Сергей Лавров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия в конце прошлого года передала США письменный ответ на предложения Вашингтона по вопросам стратегической стабильности, в Москве считают американские идеи неприемлемыми, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы считаем американские идеи неприемлемыми. Они, кстати, не скрывают своих замыслов при разговоре о стратегической стабильности - неядерный компонент военного противоборства, неядерные силы вывести за скобки. Тем самым, цель очевидна, закрепить имеющееся у коллективного Запада в данной сфере серьезное количественное преимущество", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр отметил, что "мы в условиях ведомой Вашингтоном гибридной войны против России не видим каких-либо оснований не только для дополнительных совместных мер в области контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, но и в целом для какого-либо разговора с Соединенными Штатами о стратегической стабильности."

"Мы эту идею на перспективу, конечно, не отвергаем. Не отвергаем и возможность, мы никогда этого не делали, политико-дипломатического урегулирования имеющихся расхождений. Но мы жестко и твердо обуславливаем такую возможность предварительным полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и наших интересов, и демонстративного публичного неуважения к нашим интересам", - заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что "любое гипотетическое взаимодействие в будущем по стратегической стабильности потребовало бы от США готовности к рассмотрению этой темы с учетом всей взаимосвязи значимых для стратегической стабильности факторов, а не только тех аспектов стратегической стабильности, которые конкретно интересуют Вашингтон".

"Мы в декабре 23-го года передали те мысли, которые я сейчас изложил в общем плане. Изложили на бумаге, как и те письменные предложения, которые нам американцы передали", - сообщил Лавров, подчеркнув, что "эти оценки для нас безальтернативны".

"Мы исходим из того, что в этом вопросе не осталось никакой недосказанности", - заявил Лавров.