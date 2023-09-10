Лавров назвал невозможными в нынешних условиях переговоры с США по стратстабильности

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры по стратегической стабильности с США в сегодняшних условиях невозможны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается договора СНВ, я не вижу здесь никакой связи. Это российско-американский договор, который заключался в совершенно иных условиях на международной арене и в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли найденный на саммите "Группы двадцати" компромисс послужить импульсом и в российско-американских переговорах по этому вопросу.

По его словам, в нынешних условиях "ни о каких переговорах о выполнении текущего договора или новых переговорах по стратегической стабильности" речи не идет.

Глава МИД РФ напомнил, что до окончания срока действия СНВ-3 Россия продолжит придерживаться его основных количественных параметров.

Саммит G20 прошел в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавил Сергей Лавров.