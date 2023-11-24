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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Песков отметил потребность в контактах РФ-США по стратегической стабильности

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Контактов между Россией и США по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями пока не планируется, хотя потребность в этом есть, заявили в Кремле.

"Нет, пока нет таких планов. Хотя потребность есть", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Прокомментировал Песков и прошедший саммит G20, на котором президент РФ Владимир Путин выступил онлайн.

Говоря о выступлении Путина, Песков отметил: "Президента слушали, президент слушал других, это важно. Сам по себе это значимый итог".

Он заметил, что позиции лидеров стран "двадцатки" по украинскому вопросу разнятся, и в своих выступлениях лидеры использовали разные формулировки. "И, собственно, в том числе, реагируя и на них, президент дал свою развернутую еще раз оценку", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на уточняющий вопрос, сказалось ли отсутствие президента США Джо Байдена на атмосфере саммита и итоговых решениях, Песков сказал: "Нет".

Он отметил, что завершающееся председательство Индии в "двадцатке" показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременности проведения саммита.

Дмитрий Песков РФ США
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