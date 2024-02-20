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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Президент РФ заявил, что диалог по стратстабильности с США сейчас невозможен

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам как по урегулированию на Украине, так и к диалогу с США по стратегической стабильности, но он невозможен на фоне заявлений о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин.

"Что касается переговоров - мы никогда не были против них. Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления. Я уже сто раз говорил, что мы не прерывали эти переговоры, это украинская сторона прервала диалог по прямой команде из Лондона и Вашингтона. И сейчас об этом прямо украинская сторона на официальном уровне говорит. Я не знаю, зачем они это делают, но говорят публично", - сказал Путин во вторник на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Что касается стратстабильности, мы и здесь никогда не отказывались от диалога", - констатировал Путин.

"Но делать вид, что США и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой - намерены, якобы, и хотят вести диалог по стратстабильности, полагая, что одно не связано с другим, - это им не удастся сделать". - отметил Путин.

"Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, "мы ничего не отвергаем, мы ни от чего не отказываемся, но нам надо разобраться в том, чего они хотят, они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ, этого не будет".

"Тем не менее, по вашей линии и по линии МИД, конечно, контакты возможны", - заключил Путин.

Владимир Путин США Украина
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