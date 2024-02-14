Выплаты российским сельским медикам с марта будут увеличены

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - С 1 марта будут увеличены выплаты медицинским работникам, трудящимся в сельской местности, уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена, объявил на пленарном заседании Форума будущих технологий президент Владимир Путин.

"Мы вчера с коллегами поздно вечером обсуждали этот вопрос в правительстве и вот к чему пришли: начиная с текущего 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности, то есть, другими словами, существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах", - сказал он.

Он обратил внимание глав регионов на то, что эти средства в первую очередь должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности. Он также напомнил, что еще в 2023 году для медицинских работников первичного звена были введены ежемесячные выплаты.

"И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством, - предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах, при этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц", - сказал Путин.

В городах, где живет от 50 до 100 тысыв человек, добавил президент, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал - 13 тысяч рублей, а в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, специальные выплаты будут существенно выше - 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 тысяч - медицинские работники среднего звена.

"Понятно, что для реализации таких решений потребуется время по подготовке нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март", - сказал глава государства.

"С 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их (медицинских работников - ИФ) заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты. Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена безусловно, а вот эти дополнительные выплаты тоже важно, но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад, он был повыше", - сказал президент.

Аналогичные решения в отношении медицинских сотрудников федеральных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, должны быть подготовлены правительством, добавил он.