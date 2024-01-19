Власти и бизнес Кузбасса подписали хартию о импортозамещении промоборудования

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти и бизнес Кузбасса подписали хартию промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе принципов, которые обязуются соблюдать участники хартии: приоритет развития отечественного промышленного производства, приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов, произведенных в России, развитие мер поддержки импортозамещающих проектов, взаимодействие с добросовестными зарубежными партнерами.

На пресс-конференции в декабре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев говорил, что суть готовящегося на тот момент документа состоит в том, что его участники в первую очередь приобретают оборудование, производимое в Кузбассе, если же в регионе такой продукции нет, то покупают другое российское оборудование. "И только когда (выяснится - ИФ), что этот вид оборудования не производится ни на территории Кузбасса, ни на территории России, он (участник хартии - ИФ) может приобретать оборудование за пределами РФ", - подчеркнул тогда Цивилев.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, соответствующая договоренность внесена в текст хартии. "Потребители должны с пониманием относиться к ситуации и строго выполнять последовательность закупа, оговоренную в хартии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, хартия распространяет договоренность о приоритете приобретения оборудования, произведенного в Кузбассе и других регионах России, на все отрасли отечественной промышленности. Губернатор в декабре упоминал только производителей горно-шахтного оборудования (ГШО), при этом в пресс-релизе подтверждается намерение создать в Кузбассе "всероссийский центр по производству горно-шахтного оборудования для всех отраслей, которые занимаются добычей и переработкой твердых полезных ископаемых".

"Подписание хартии носит добровольный характер. Переход на новый принцип взаимодействия, предусмотренный документом, даст возможность производителям быстрее развиваться", - говорится в сообщении.

Документ подписали, в том числе, Сибирское управление Ростехнадзора, прокурор региона Александр Блошкин, представители бизнеса и руководители промпредприятий, название которых в сообщении не раскрываются.

"На наших производственников накладывается дополнительная ответственность, потому что они должны предоставлять потребителю товар высокого качества по конкурентным ценам. Мы будем за этим следить, вплоть до включения в "черный список" продукции нерадивых предприятий. Периодически на экономическом совете при губернаторе будем рассматривать выполнение хартии. Наработанный опыт представим на заседании международной ассоциации "Сибирское соглашение" и на экономическом форуме в Красноярске, чтобы подписать хартию на уровне СФО (Сибирского федерального округа - ИФ)", - цитирует пресс-служба губернатора.