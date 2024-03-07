"Мечел" присоединился к кемеровской хартии промышленного суверенитета

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Группа "Мечел" подписала хартию промышленного суверенитета, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Инициаторами подготовки хартии выступили власти Кузбасса. Ранее сообщалось, что в числе принципов, которые обязуются соблюдать участники хартии: приоритет развития отечественного промышленного производства, приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов, произведенных в России, развитие мер поддержки импортозамещающих проектов, взаимодействие с добросовестными зарубежными партнерами.

В частности, участники хартии должны в первую очередь приобретать оборудование, производимое в Кузбассе, если же в регионе такой продукции нет, то они покупают другое российское оборудование. И только если выяснится, что необходимое оборудование не производится на территории России, участник хартии может приобретать его за границей.

"Интерфакс" направил в "Мечел" запрос о том, какие последствия компания видит от подписания хартии для производственных процессов, а также в части стоимости оборудования.

Ранее сообщалось, что хартию подписали, в том числе, Сибирское управление Ростехнадзора, прокурор региона Александр Блошкин, ряд промпредприятий, название которых не раскрывалось. Власти Кузбасса отмечали, что подписание хартии носит добровольный характер.

В Кемеровской области находятся такие активы группы "Мечел", как ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания".