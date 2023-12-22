Кузбасс предложил закрепить приоритет российского горно-шахтного оборудования

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области, одного из крупнейших угледобывающих регионов России, предлагают ввести практику заключения с инвесторами, желающими приобрести горно-шахтное оборудование, добровольных соглашений о покупке российского ГШО в приоритетном порядке.

Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Кузбасс должен стать центром по производству ГШО для всех отраслей, которые занимаются добычей и переработкой твердых полезных ископаемых для всей нашей страны. Сейчас есть серьезное окно возможностей, когда многие европейские компании от нас ушли из-за санкций, ниша освободилась, надо именно Кузбассу (...) заполнить эту нишу своим оборудованием", - сказал он.

Предлагается заключать трехстороннее соглашение, которое будут подписывать потребители ГШО, производители ГШО и правительство Кемеровской области.

Суть соглашения состоит в том, что его участники в первую очередь приобретают оборудование, производимое в Кузбассе, если в регионе такой продукции нет, то покупают российское оборудование.

"И только когда (выяснится - ИФ), что этот вид оборудования не производится ни на территории Кузбасса, ни на территории России, он (участник соглашения - ИФ) может приобретать оборудование за пределами России", - подчеркнул Цивилев.

По его словам, участники будут подписывать и выполнять условия соглашения добровольно.

"Мы не сможем сделать жесткое (соглашение, за нарушение которого - ИФ) можно пойти в суд, это было бы полностью нарушение всей конкуренции, а мы должны учитывать законы конкуренции. Мы не можем жестко это навязывать, здесь это на грани", - отметил губернатор.

Соглашение находится в стадии проработки и обсуждения.