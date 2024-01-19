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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Правкомиссия сможет определять порядок обмена заблокированными активами

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций получила полномочия, которые необходимы для проведения сделок по выкупу заблокированных иностранных бумаг российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах типа "С".

Соответствующее постановление правительства разработано в развитие президентского указа и размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, правкомиссия своим решением установит порядок проведения обмена активов инвесторов и порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых бумаг.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Российские инвесторы смогут подать заявки на продажу бумаг, совокупная начальная стоимость которых не должна превышать 100 тыс. рублей.

Владимир Путин
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