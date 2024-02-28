Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российский Минфин ожидает, что механизм обмена активами инвесторов заработает в течение нескольких недель, а сам процесс обмена будет продолжаться около полугода, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"(Механизм обмена активами заработает - ИФ) в течение нескольких недель. Ориентировочно полгода будет длиться сам процесс. Потому что люди должны будут принять решение, это решение как-то донести до своего брокера и так далее и тому подобное", - сказал он журналистам в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению: "Пути развития в новом мире".