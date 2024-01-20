Три белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 19 января разрушения выявлены в поселке Разумное - в пяти частных домовладениях и одном МКД (многоквартирный дом - ИФ), также поврежден один легковой автомобиль. В селах Крутой Лог и Стрелецкое пострадало по одному частному домовладению. В поселке Новосадовом и селе Беловское повреждено по одному автомобилю. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Грайворонском городском округе, по его данным, под обстрел попала окраина села Сподарюшино - зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по окраинам сел Репяховка и Графовка выпущено два осветительных снаряда. Под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье - установлено два прилета. По окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.