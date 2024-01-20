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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Белгородской области в результате атаки БПЛА повреждена линия газоснабжения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского беспилотника в селе Новостроевка-Вторая в Белгородской области повреждена линия газоснабжения, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Гладков также сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. "Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад", - написал губернатор.

Ранее в субботу Гладков сообщил о трех белгородских муниципалитетах, которые были атакованы ВСУ за минувшие сутки.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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