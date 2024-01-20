Российские военные сбили украинский дрон над Орловской областью

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в субботу противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Орловской областью.

"Около 22:30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее 20 января российские военные сообщили, что силами противовоздушной обороны был нейтрализован украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.