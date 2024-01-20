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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что около 6:30 мск силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализован украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - следует из сообщения Минобороны РФ в субботу.

По словам главы региона Александра Богомаза, украинский дрон был сбит над Клинцовским районом. Никто не пострадал, разрушений нет, написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ Брянская область
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