Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Российские военные сбили украинские дроны над двумя регионами РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о нейтрализации еще двух дронов над территорией РФ.

"20 января около 23:50 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен около 23:50 по Москве над территорией Тульской области.

Также ранее 20 января силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2024 годаВоенная операция на Украине
ПВО РФ Тульская область Смоленский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Что произошло за день: суббота, 20 января

Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Власти сообщили о ракетной опасности в Курске

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Что произошло за день: пятница, 19 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });