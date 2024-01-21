Российские военные сбили украинские дроны над двумя регионами РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о нейтрализации еще двух дронов над территорией РФ.

"20 января около 23:50 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен около 23:50 по Москве над территорией Тульской области.

Также ранее 20 января силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.