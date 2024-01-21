Над Смоленской областью сбили еще три украинских беспилотника

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью, сообщили в министерстве обороны России в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным военных, атака пресечена около 01:30 по Москве.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинских дронов над Смоленской, Тульской и Орловской областями.