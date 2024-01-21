Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Над Смоленской областью сбили еще три украинских беспилотника

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью, сообщили в министерстве обороны России в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным военных, атака пресечена около 01:30 по Москве.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинских дронов над Смоленской, Тульской и Орловской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ПВО Смоленск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Что произошло за день: суббота, 20 января

Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота

Проводникам запретят высаживать животных из поезда после гибели кота
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС будет внесен в Думу 22 января

Минюст РФ признал иноагентами Григория Юдина и Евгению Чирикову

Власти сообщили о ракетной опасности в Курске

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Минпросвещения планирует ввести в школьный курс в 2025 г. "Историю нашего края"

Что произошло за день: пятница, 19 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });