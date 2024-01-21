Еще одна украинская авиаракета уничтожена над Черным морем у берегов Крыма
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные около 14:30 сбили еще одну авиационную управляемую ракету вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем, заявили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - сказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух украинских авиаракет у крымского побережья около 14:00.