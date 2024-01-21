Минобороны РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем украинских авиаракетах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении дежурными средствами ПВО двух авиационных ракет вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем у западного побережья Крыма.

По данным министерства, попытка атаки ВСУ с применением авиационных управляемых ракет была совершена около 14:00 по московскому времени.

Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об одной сбитой воздушной цели. В городе действовала воздушная тревога.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что силы ПВО сбили над Геническим округом две ракеты, летевшие на Крым.